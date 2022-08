Voilà un mouvement que l'on n'attendait pas en début de mercato. Personnage encore central dans les succès du Real Madrid en Ligue des champions et en Liga, Casemiro pourrait quitter le club madrilène pour l'Angleterre. Marca avance ce jeudi soir que Manchester United est prêt à mettre 70 millions d'euros sur la table et qu'il aurait obtenu du Real le droit de faire passer une visite médicale au Brésilien ce vendredi. La fin d'une ère se rapproche à Madrid.

Ad

Selon le quotidien madrilène, le joueur aurait hésité depuis mardi et les premières avances du club mancunien mais il serait désormais décidé à relever un nouveau challenge après huit ans à la Maison Blanche, entrecoupés d'un prêt d'un à Porto en 2014-2015. Depuis cette date, Casemiro est une pièce majeure des succès du Real Madrid et son armoire à trophées compte notamment trois Liga (2017, 2020, 2022) et surtout cinq Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022).

Transferts Les 16 infos mercato qui vous ont échappé jeudi IL Y A 5 HEURES

Le petit pont de Casemiro sur Camavinga a plu à Benzema : le Real à l’entraînement avant Chelsea

Le Real a déjà préparé la suite

Son nom est indissociable de ceux de Toni Kroos et Luka Modric avec qui il a formé pendant des années un trio fabuleux dans l'entrejeu madrilène. Depuis un an, ce trio est de temps en temps contesté, notamment parce que ses deux partenaires prennent de l'âge (32 ans pour Kroos, 36 surtout pour Modric), mais s'il n'est pas le plus constant sur l'ensemble d'une saison, il répond présent dans les grands rendez-vous, particulièrement en C1.

Le Real a néanmoins commencé à penser au futur avec les recrutements d'Eduardo Camavinga l'été dernier et celui d'Aurélien Tchouaméni contre 80 millions d'euros il y a quelques semaines. Il se murmure aussi que Carlo Ancelotti voudrait faire évoluer son système vers un double pivot dans lequel Casemiro serait sans doute moins à l'aise.

Marca explique néanmoins que le coach italien tenterait encore de retenir son milieu de terrain qui avait prolongé jusqu'en 2025 l'été dernier. A Manchester, il rejoindrait une formation en difficulté et un club à la recherche de sa gloire passée. Nul doute qu'avoir un Casemiro dans ses rangs peut aider à atteindre cet objectif.

Offre refusée par l'Ajax pour Antony

Manchester United n'a pas que le nom de Casemiro dans son calepin. Soucieux de donner un renfort sur le front de l'attaque à Erik ten Hag, le club anglais a également formulé une offre de 80 millions d'euros pour s'attacher les services d'Antony, l'ailier brésilien de l'Ajax. Selon le quotidien De Telegraaf , le club néerlandais, qui n'est pas dans le besoin de vendre, a refusé cette offre.

Ronaldo sans issue ? "Il sera obligé de jouer et d'être compétitif pour le Mondial"

Bundesliga Dortmund, la dernière piste pour Ronaldo ? IL Y A 7 HEURES