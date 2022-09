Football

Mercredi Mercato - Prolonger ou non avec Chelsea : "N'Golo Kanté arrive à un tournant de sa carriere"

TRANSFERTS - Selon The Athletic, N'Golo Kanté serait dans une impasse avec Chelsea : l'international français avait trouvé un accord sous l'ère Abramovich pour une prolongation de contrat. Proposition que le clan Boehly a modifiée et qui ne plairait pas au milieu de terrain de 31 ans. Dans Mercredi Mercato, Arthur Merle et Julien Pereira vous expliquent pourquoi il arrive à un tournant.

00:04:11, Hier à 14:18