Pep Guardiola a trouvé le successeur de Fernandinho. Le Brésilien parti après neuf années de bons et loyaux services dans le nord de l'Angleterre, le manager de Manchester City était cet été en quête d'un profil apte à le remplacer devant la défense. Et c'est donc Kalvin Phillips, qui aura la lourde tâche d'essayer de faire oublier le Brésilien. L'international anglais de 26 ans s'est engagé avec les Citizens ce lundi pour six années !

Pour s'attacher les services du milieu de terrain défensif aux 23 sélections avec les Three Lions, Manchester City n'a pas hésité à casser sa tirelire. Encore une fois après avoir déjà mis la main au portefeuille pour s'attacher les services du serial-buteur norvégien, Erling Haaland. Pour Kalvin Phillips qui avait encore deux années de contrat à Leeds, la presse britannique évoque ainsi un transfert estimé entre 45 et 50 millions de livres, soit entre 52 et 58 millions d'euros.

