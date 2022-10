Liverpool avait à cœur d’enchaîner en championnat après son succès à domicile contre Manchester City, c’est chose faite ! Non sans mal, les Reds se sont imposés par la plus petite des marges à Anfield contre West Ham United pour le compte de la douzième journée de Premier League (1-0). Au classement, les hommes de Jürgen Klopp ont profité du faux pas de Chelsea sur la pelouse de Brentford (0-0) pour revenir à quatre points de la zone qualificative pour la Ligue des Champions. Également prétendant à l'Europe, Newcastle s'est défait d'Everton (1-0) et Southampton a fait le travail contre Bournemouth (1-0).

On le disait en manque de confiance depuis son arrivée dans le championnat d'Angleterre, mais Darwin Nunez a répondu de belle manière ce soir à Anfield. Unique buteur de la rencontre face aux Hammers, l'international uruguayen a catapulté le centre de Kostas Tsimikas dans les filets adverses d'une tête piquée imparable (1-0, 21e). Sans un grand Lukas Fabianski (15e, 23e) également aidé par son poteau droit (40e), Nunez aurait pu s'offrir un doublé. Mais le gardien polonais est parvenu à préserver le suspense dans la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Hélas pour lui, Fabianski a vu ses partenaires pêcher dans la finition.

Victime d'une faute de Joe Gomez dans la surface, Jarrod Bowen a souhaité se faire justice lui-même sur penalty mais Alisson Becker a sorti le premier tir londonien de la rencontre pour maintenir son équipe devant au tableau d'affichage juste avant la pause (45e). En deuxième période, les Reds ont poussé pour doubler la mise mais Roberto Firmino par deux fois (62e, 64e) a manqué l'occasion d'enfoncer le clou. Dès lors, West Ham a cru à l'égalisation jusque dans les dernières minutes du match mais Antonio Scamacca (80e) et surtout Tomas Soucek (86e) ont manqué de réalisme pour rentrer d'Anfield avec le point du match nul.

Heureux de prendre trois nouveaux points dans la course à la qualification en C1, Liverpool a pu également de satisfaire de la contre performance de Chelsea à Brentford (0-0). Après cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues depuis son arrivée sur le banc des Blues, Graham Potter a lâché ses premiers points chez les Bees, et peut même s'estimer heureux de repartir sans avoir encaissé de but pour la cinquième fois consécutive.

Héroïque devant les tentatives d'Ivan Tooney (29e, 33e, 82e) ou Bryan Mbeumo (49e, 69e), Kepa Arrizabalaga a été l'homme de ce derby londonien. De l'autre côté, Chelsea a manqué des occasions par Kai Havertz (70e) ou Carney Chukwuemeka (94e), mais une victoire visiteuse aurait eu des airs de braquage. Avec ce résultat nul, Chelsea voit revenir Manchester United, cinquième, à un seul point au classement général.

Dans les deux autres rencontres de la soirée, Newcastle United s’est imposé à Saint James's Park contre Everton grâce à une jolie frappe enroulée de Miguel Almiron (1-0) et postule plus que jamais à une qualification européenne, tandis que Southampton a pris trois points importants à Bournemouth dans la quête du maintien grâce à une tête de Che Adams (1-0).

