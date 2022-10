La série continue pour Tottenham, qui réalise la passe de trois victoires consécutives en une semaine. Les Spurs, qui s’étaient relancés en championnat face à Brighton (0-1), samedi dernier, et aussi en Ligue des champions contre l’Eintracht Francfort (3-2), mercredi, ont pris leur temps avant d’enflammer la rencontre devant leur public du Tottenham Hotspur Stadium et faire chuter Everton (2-0), toujours très compact et solide défensivement depuis le début de la saison.

Avec peu d’occasions à se mettre sous la dent, les Toffees auraient d’abord pu réaliser le coup parfait en contre-attaque. Par deux fois, Demaray Gray (24e) et Amadou Onana (43e) ont failli ouvrir le score en première période devant un Hugo Lloris souverain dans sa surface. Mais au fil des minutes, Tottenham a retrouvé de sa splendeur en attaque et Harry Kane (59e) puis Pierre-Emile Hojbjerg (86e) ont enfin trouver la faille pour permettre aux Spurs de recoller à Manchester City (2e, 23 pts), deuxième au classement et à seulement une unité du leader et rival absolu Arsenal (1er, 24 pts).

Kane, l’élément libérateur des Spurs

Lorsque Tottenham doute cette saison, Tottenham peut encore et toujours faire appel à son buteur providentiel Harry Kane. Déjà à huit buts marqués en neuf matches disputés en championnat, l’international anglais s’est une nouvelle fois distingué par sa classe balle au pied et sa vision du jeu. Comme finisseur ou alors en passeur, il a pesé sur la défense des Toffees et l’a fait vaciller alors que son équipe semblait bel et bien dans un jour sans.

Pour sa 400e apparition sous le maillot des Spurs, Harry Kane a été omniprésent. À la fois à l’origine de la première alerte sur le but de Jordan Pickford (22e), mais également auteur d’un génial enchaînement technique devant le gardien d’Everton dans la surface (32e). Et sans le cruel manque de précision de Richarlison devant le but, il aurait même pu jouer le rôle de passeur sur un centre enroulé à la perfection (45e+2).

Reparti sur le même rythme après la pause, il a réussi à envoyer un missile en direction de Pickford (53e). Avant d’attendre l’erreur et de le tromper en fin tacticien sur un ballon mal repoussé et un penalty sifflé puis transformé dans la foulée (59e). La délivrance enfin pour un Tottenham sans brio - malgré une réalisation splendide de Hojbjerg dans le money-time (86e) - et dans la lignée de ses dernières sorties. Toujours avide de but, sa frappe en pivot du gauche (70e) aurait pu signer une performance de haut-vol en cette soirée sans un Pickford des grands soirs, assurément son adversaire le plus redoutable dans cette rencontre au scénario prévisible mais longtemps retardé.

Grâce à cette septième victoire de la saison en Premier League, les joueurs d’Antonio Conte continuent avec la même dynamique avant de retrouver deux épouvantails sur leur route avec Manchester United, mercredi, et Newcastle, dimanche prochain.

