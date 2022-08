Liverpool – Bournemouth : 9-0

On attendait une réaction de Liverpool. Elle a été fracassante. Après deux nuls et un revers à Manchester United (2-1) pour lancer cet exercice, les Reds ont renoué avec le succès. Et ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère. Avides de retrouver le sourire, les hommes de Jürgen Klopp ont explosé littéralement Bournemouth, humilié 9 à 0.

Luis Diaz avait vite donné le ton en trouvant le chemin des filets dès la 2e minute avant de conclure la marque à la 84e. Entre ces deux réalisations du Colombien, Harvey Elliott (6e), Trent Alexander-Arnold (28e), Roberto Firmino (31e puis 62e), Virgil van Dijk (45e, 84e) et Fábio Carvalho (80e) ont participé au feu d'artifice alors que Chris Mepham (46e) a marqué contre son camp.

Roberto Firmino célèbre un but avec ses coéquipiers Crédit: Getty Images

9 à 0 ! Liverpool égale ainsi le record du plus grand écart de l'histoire de la Premier League. Et sans un but de Mo Salah, maladroit ce samedi. Cette démonstration de puissance permet de faire taire quelques mauvaises langues dans le Royaume après ce début de saison manqué des Reds.

Manchester City - Crystal Palace : 4-2

Une semaine après avoir effacé deux buts de retard à Newcastle (3-3), Manchester City a remis ça. Mais cette fois-ci, les Citizens ont trouvé en plus le moyen de l'emporter (4-2). Crystal Palace n'a pu que constater les dégâts après avoir longtemps rêvé de confirmer son statut de bête noire des joueurs de Pep Guardiola en s'imposant comme lors du dernier exercice à l'Etihad Stadium. Mais cette saison, City a donc trouvé la clef du succès face à Patrick Vieira et ses hommes.

Incapable de se montrer vraiment dangereux en première période, Manchester City a d'abord encaissé deux buts sur coups de pied arrêtés (Stones csc 3e, Andersen 21e). Mais après la pause, les champions en titre ont retrouvé leur efficacité. Bernardo Silva a d'abord montré la voie (1-2) après un beau festival pour démontrer qu'il avait bien la tête à City malgré les rumeurs de transferts. Et ensuite, Erling Haaland s'est enflammé.

Déjà auteur de trois buts en trois matches depuis son arrivée en Premier League, le serial-buteur norvégien a planté son premier triplé avec Manchester City en 20 minutes (61e, 70e, 81e) avant de sortir sous l'ovation de l'Etihad Stadium. Un festival de la recrue phare des Citizens qui leur permet de compter 10 points en quatre matches pour mettre la pression sur Arsenal.

Erling Haaland, auteur d'un triplé contre Crystal Palace Crédit: Getty Images

Chelsea - Leicester : 2-1

Chelsea relève la tête après la claque reçue à Leeds. Sans son entraîneur, Thomas Tuchel, qui purge un match de suspension après son altercation avec Antonio Conte (Tottenham), les Blues ont pris le meilleur sur Leicester (2-1) et bondissent du 12e au 6e rang. A dix contre onze pendant plus d'une heure après l'exclusion de Conor Gallagher pour deux cartons jaune reçus coup sur coup, les coéquipiers d'Edouard Mendy, décisif sur une frappe de Timothy Castagne à quelques secondes de la pause, ont surpris les Foxes au retour des vestiaires.

Passé de City à Chelsea cet été, Sterling a réceptionné une passe de Marc Cucurella, autre recrue estivale, et lobé Danny Ward d'une sublime frappe enroulée pour inscrire son premier but avec Chelsea (1-0, 47e). L'attaquant de poche a ensuite inscrit un doublé sur un centre au cordeau de Reece James (2-0, 63e). Sterling a reçu une ovation à sa sortie du terrain, remplacé par Christian Pulisic.

La messe n'était pas dite puisque Leicester, renforcé par les apparitions de Kelechi Iheanacho et Ayoze Pérez, a mis en lumière les problèmes défensifs des Blues par l'intermédiaire d'Harvey Barnes (2-1, 66e). Problèmes que sera appelé à résoudre Wesley Fofana. Le défenseur des Foxes, absent de la feuille de match, est annoncé avec insistance du côté de Stamford Bridge et devrait s'engager prochainement pour un montant record.

Mais aussi...

Deux autres rencontres étaient également au programme de ce multiplex complètement fou. Brentford a arraché le nul contre Everton grâce à un but de Vitaly Janelt (1-1, 84e), entré en jeu quinze minutes avant. Les Toffees de Frank Lampard, au plus mal en ce début de saison (17e, 0 victoire et 2 défaites), pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Anthony Gordon (1-0, 24e).

De ce torrent de buts se dégage la performance de Brighton & Hove Albion. Opposés à Leeds United, surprenant cinquième, les Seagulls ont gagné sur la plus petite des marges pour s'installer en tête de la Premier League avec 10 points, en compagnie de Manchester City. Pascal Gross est l'unique buteur de la rencontre (1-0, 66e).

