Avant la trêve internationale, Arsenal a récupéré son trône de leader de la Premier League 2022-2023. Pour le compte de la huitième journée du championnat, les hommes de Mikel Arteta se sont imposés avec la manière sur la pelouse de Brentford grâce à des buts de William Saliba, Gabriel Jesus et Fabio Vieira (0-3). Sans trembler au Gtech Community Stadium, les Gunners ont repris une unité d'avance sur Manchester City et Tottenham et se sont mis en position préférentielle avant d'affronter... les Spurs lors de la prochaine journée.

Ad

On ne sait pas jusqu'à quand cette équipe d'Arsenal va occuper la première place de ce championnat d'Angleterre. Mais ce qui est certain, c'est que la prestation fournie contre Brentford n'a pas laissé le moindre doute sur les capacités des Gunners à maîtriser un adversaire du début à la fin d'une rencontre. Durant l'intégralité de la première période, Aaron Ramsdale n'a eu aucun arrêt décisif à faire.

Ligue Europa Arsenal – PSV reporté pour des raisons de sécurité 12/09/2022 À 13:08

Nwaneri marque l'histoire d'Arsenal

De l'autre côté, David Raya a été autrement plus sollicité et le portier espagnol a dû s'incliner deux fois: d'une part, sur un corner dévié au premier poteau par Saliba pour le deuxième but de l'international français en championnat cette saison (0-1, 17e), et d'autre part, sur une nouvelle tête placée par Jesus sur un centre millimétré de Granit Xhaka (0-1, 27e).

Pris dans la spirale, Brentford n'a jamais su réduire l'écart. Pire encore : les Bees ont concédé un troisième but sur une frappe lointaine et précise de Fabio Vieira (3-0, 49e), son premier but pour sa première apparition sous le maillot des Gunners. Deux offensives auraient pu trouver une meilleure issue, mais le coup franc d'Ivan Toney, fraîchement appelé en équipe nationale d'Angleterre, a terminé au-dessus (53e) et Mikel Damsgaard a buté sur Ramsdale (71e).

En fin de rencontre, la véritable attraction du match a été l'entrée en jeu du jeune Ethan Nwaneri, 15 ans et 181 jours, pour son baptême du feu en Premier League. Pour Arsenal, la vie ne pouvait pas être plus belle à Brentford...

Premier League Avec Antony, United a trouvé son "chaînon manquant" 04/09/2022 À 19:07