Opéré en début de semaine de l'aine, Kyle Walker a entamé une vraie course contre la montre en vue du Mondial. L'international britannique s'est blessé lors de la première mi-temps de la victoire 6-3 de City contre Manchester United à l'Etihad Stadium dimanche dernier. Aucun délai n'a été fixé pour son retour, mais le club mancunien estime qu'il a encore une chance de participer à la Coupe du monde au Qatar, qui commence pour l'Angleterre contre l'Iran le 21 novembre dans le groupe B.

Mon opération de mardi a été un succès

"L'opération a été réussie et un pronostic plus détaillé sera fourni en temps voulu", précise Manchester City dans un communiqué. Walker a tweeté une photo de lui dans son lit d'hôpital. "En tant que joueurs, nous devons comprendre que les blessures font partie intégrante du jeu que nous aimons", écrit-il dans son message. "Mon opération de mardi a été un succès et je peux maintenant me concentrer sur ma rééducation et retrouver ma pleine forme", a positivé l'ancien joueur de Tottenham.

Walker, qui compte 70 sélections en équipe d'Angleterre, est un élément clé de la sélection de Gareth Southgate du fait de sa polyvalence: il peut évoluer en tant que latéral droit dans une défense à quatre ou comme défenseur central dans une défense à trois.

