Football

Premier League - Qui est Harvey Elliott, le nouveau "diamant" de Liverpool et protégé de Klopp ?

PREMIER LEAGUE - De retour au plus haut niveau après une grave blessure, Harvey Elliott, petit milieu de terrain de Liverpool, fait des miracles. Il est encensé par son coach et son entourage et commence à se faire une place dans l'effectif de star de Liverpool à seulement 19 ans. Découvrez le partcours de ce jeune anglais, supporter des Reds depuis tout petit.

00:02:30, il y a une heure