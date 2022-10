L'histoire entre Cristiano Ronaldo et Manchester United pourrait bien se terminer en janvier prochain. Surtout que le mal-être du Portugais, relégué sur le banc, commence à grandir. Pour rappel, CR7 avait fait part de son souhait de quitter les Red Devils cet été notamment parce que Manchester United ne dispute pas la Ligue des Champions cette saison. Une première pour le Portugais depuis plus de quinze ans.

C’est la direction et notamment l’entraîneur Erik Ten Hag qui avait souhaité conserver le joueur . "" avait-il répondu lorsqu'on lui avait demandé s'il comptait sur CR7 fin août. Et pourtant depuis le début de la saison, Ronaldo est un homme presque invisible. Il n’a été titularisé qu’une fois en 7 journées de Premier League (Manchester United a deux matchs reportés) et n’a pas encore inscrit le moindre but en championnat. Bien loin de ce à quoi il nous a habitué depuis des années.