Tottenham s'est amusé. Ce samedi soir, les Spurs ont étrillé Leicester (6-2), lors de la huitième journée de Premier League. Au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, Heung-Min Son s'est fait plaisir, avec un triplé inscrit en treize minutes (73e, 84e, 86e), suite aux buts d'Harry Kane (8e), Eric Dier (21e) et Rodrigo Bentancur (47e). En face, les réalisations de Youri Tielemans (6e) et James Maddison (41e) n'ont pas suffi. Au classement, les hommes d'Antonio Conte grimpent provisoirement à la deuxième place, juste derrière Manchester City, tandis que les Foxes restent bons derniers, avec une seule petite unité sur 21 possibles.

Sa réaction sur son premier but voulait tout dire. Après avoir trouvé la faille, d'une belle frappe enroulée du pied droit en pleine lucarne (73e, 4-2), Heung-Min Son, au lieu de célébrer ce petit bijou, a préféré fermer les yeux. Histoire de vivre ce moment de façon plus intérieure, après avoir connu des premières semaines bien compliquées, en ce début de saison. Jusqu'à cette rencontre, le Sud-Coréen n'avait tout simplement pas marqué le moindre but, lui le co-meilleur buteur (avec Mohamed Salah) de la Premier League l'an passé, avec 23 réalisations.

Le triplé a bien failli échapper à Son

Entré à l'heure de jeu, l'attaquant ne s'est pas arrêté là pour autant. Et après son pied droit, c'est son pied gauche qui est entré en action, pour un nouveau très beau but (83e, 5-2). Quant à son triplé, il a bien failli ne pas intervenir. D'abord, c'est Danny Ward qui s'est interposé devant lui (85e). Ensuite, c'est un hors-jeu qui a été signalé à l'encontre du Spur, avant finalement que le VAR n'en décide autrement (86e, 6-2). En plus d'enflammer son stade, l'attaquant a aussi mis définitivement les siens à l'abri.

A la pause, le score était de parité grâce à Harry Kane (8e, 1-1), puis Eric Dier (21e, 2-1), qui ont eu tout le loisir de profiter des énormes difficultés adverses sur coups de pied arrêté, pour marquer de la tête. Des difficultés dont aurait également pu profiter Davinson Sanchez, qui a aussi voulu tenter une tête, sur un corner, avant d'être sanctionné d'une faute sur le portier adverse (27e), et de ne toujours pas parvenir à ses fins juste avant la pause (43e).

Quant à Rodrigo Bentancur, il a fait parler ses qualités à la récupération du ballon. S'il a su lancer Son sur son premier but, le milieu de terrain uruguayen est allé aggraver la marque, à l'entame de la seconde période, après un ballon volé dans les pieds de Wilfred Ndidi (47e, 3-2), avant de tenter un doublé, mais sans réussite (79e).

Sixième défaite consécutive pour Leicester

Le score avait clairement de quoi être encore plus lourd, tant les Spurs ont survolé cette seconde période. Mais la réussite n'était pas du côté d'Eric Dier (52e) ou bien encore de Dejan Kulusevski (56e). Pourtant, tout avait bien mal débuté pour les Spurs. Si Hugo Lloris avait stoppé un penalty de Youri Tielemans, le portier tricolore n'était pas sur sa ligne, au moment de la frappe de l'international belge, qui ne s'est ensuite pas loupé sur sa seconde tentative (6e, 0-1). Lloris, qui n'a rien pu faire sur un magnifique but de James Maddison (41e, 2-2), a ensuite su répondre présent, comme devant Patson Daka (29e, 58e), Maddison (45e+2, 90e+4) ainsi que Tielemans (90e+2).

Tottenham a remporté tous ses matches cette saison dans son antre, et cette fois, la manière était là, surtout dans le second acte. Quant à Leicester, ce début d'exercice cauchemardesque se poursuit. Avec cette sixième défaite consécutive dans l'élite, les jours de Brendan Rodgers semblent être comptés.

