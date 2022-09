Le procès de Benjamin Mendy à Chester se poursuit. Ce mardi, l'une des huit accusations de viol visant le champion du monde a été abandonnée faute de preuve suffisante apportée par le parquet, a annoncé le juge Stephen Everett. Au retour de la pause déjeuner du tribunal, le procureur Timothy Cray a annoncé à la cour qu'il renonçait à obtenir une condamnation pour les faits concernant la victime numéro sept, qui avait été interrogée dans la matinée.

Le juge Stephen Everett a alors ordonné au jury de consigner le verdict de non coupable pour les chefs d'accusations concernés. Avant la pause, les avocats de la défense avaient sérieusement mis en doute la qualification de viol en interrogeant la victime dans la matinée. Placé en détention provisoire entre août 2021 et décembre 2021, le joueur de Manchester City a été libéré en janvier dernier et placé sous contrôle judiciaire. L'ancien Monégasque reste actuellement accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle contre sept femmes.

