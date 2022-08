Coup de théâtre au procès pour violences conjugales de Ryan Giggs: le jury n'a pas réussi à s'entendre sur la culpabilité de l'ex-star de Manchester United, ouvrant la voie à un possible nouveau procès du footballeur.

Ad

Après trois semaines d'audiences à Manchester (nord de l'Angleterre) et 23 heures de délibérations sur plusieurs jours, la juge Hilary Manley a renvoyé chez eux les jurés qui devaient se prononcer sur les charges visant l'ex-joueur de 48 ans dans cette affaire qui l'a poussé à démissionner de son poste de sélectionneur du Pays de Galles. Il est accusé de violences sur son ex-compagne Kate Greville et sur la soeur de cette dernière ainsi que de comportement d'emprise.

Premier League Ronaldo conserve la confiance de Ten Hag malgré ses envies de départ IL Y A 3 HEURES

Les différentes parties vont devoir discuter maintenant de l'opportunité de convoquer ou non un possible nouveau procès qui le cas échéant ne se tiendrait pas avant juin 2023 vu l'engorgement des tribunaux britanniques. Une audience est prévue le 7 septembre pour en discuter. Giggs avait plaidé non coupable des faits reprochés, qui remontent à une violente dispute le 1er novembre 2020, quand la police avait été appelée à son domicile. Celui qui a remporté deux Ligues des champions sous le maillot de Manchester United avait alors été arrêté, puis remis en liberté.

Selon l'accusation, Ryan Giggs s'en était alors pris violemment à Kate Greville et sa soeur Emma, blessant sa compagne au coude et aux lèvres. Lors du procès, elle avait présenté le footballeur comme responsable "d'une multitude de violences physiques comme psychologiques, à l'encontre d'une femme qu'il dit aimer". "Le comportement de l'accusé est devenu de plus en plus oppressif", avait estimé le représentant du parquet Peter Wright, qualifiant la relation entre lui et Kate Greville de "toxique et nuisible".

"Signaux d'alarme"

En larmes à l'audience, cette dernière avait décrit le comportement "agressif" de son compagnon. Cette responsable de relations publiques âgée de 36 ans, qui avait rencontré M. Giggs dans le cadre de son travail, avait raconté qu'elle "était follement amoureuse de lui" mais "il y avait clairement des signaux d'alarme" dès le début.

Kate Greville avait détaillé ses soupçons sur l'infidélité de M. Giggs, affirmant qu'il niait de manière agressive, bloquant son numéro et l'ignorant, avant de la supplier de revenir. Elle avait raconté une dispute dans un hôtel au début de leur relation en 2017, affirmant que le footballeur avait "littéralement pété les plombs" et l'avait traînée nue dans le couloir, où il avait jeté le contenu de sa valise.

L'accusé avait assuré ne jamais avoir commis de violences contre des femmes, évoquant un choc involontaire avec son ex-compagne alors qu'ils luttaient pour le contrôle d'un téléphone portable: "nous avons complètement perdu l'équilibre parce que nous avons glissé sur les sacs de courses".

Il avait reconnu avoir été infidèle, répondant "non" lorsque son avocat lui a demandé s'il "avait réussi à rester fidèle" à ses compagnes successives, dont son ex-épouse et Mme Greville puis s'il était capable de "résister" si "une femme séduisante manifeste son intérêt". Lors du procès, il avait reçu le soutien de l'ex-entraîneur star de Manchester United Alex Ferguson qui l'a présenté comme un "exemple" qui n'avait jamais perdu son sang froid ou montré de comportement violent lors de son temps au club.

Ryan Giggs Crédit: Getty Images

Comme joueur, Giggs a remporté 13 titres de Premier League et deux Ligues des champions avec les Red Devils. Le milieu de terrain a commencé sa carrière d'entraîneur à Old Trafford, prenant la direction temporaire à la fin de la saison 2013/14 après le licenciement de David Moyes, avant de travailler comme adjoint de Louis van Gaal pendant deux ans.

Il avait été nommé en janvier 2018 sélectionneur de l'équipe galloise, qu'il a menée en huitième de finale du dernier Euro, l'an passé. Il avait démissionné en juin, disant ne pas vouloir que l'affaire perturbe la préparation de l'équipe au Mondial-2022 au Qatar, la quatrième participation du onze gallois à une compétition majeure depuis la Coupe du monde de 1958.

Premier League Plus de 80 millions d'euros : Fofana signe à Chelsea IL Y A 4 HEURES