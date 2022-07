Raheem Sterling avait déjà presque annoncé la nouvelle, mercredi matin, en faisant ses adieux à Manchester City. Il allait devenir un joueur de Chelsea. "Sept saisons. Onze trophées majeurs. Une vie de souvenirs. Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas. Je suis arrivé à Manchester à 20 ans. Aujourd'hui, je pars en tant qu'homme. Merci pour votre soutien indéfectible. Ce fut un honneur de porter le maillot de Manchester City", écrivait-il sur ses réseaux sociaux.

Le club londonien a confirmé la nouvelle plus tard dans la journée : l’ailier de 27 ans s’est engagé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2027, avec une année supplémentaire en option. Un contrat long terme pour celui qui n’a, jusqu’ici, connu que le gratin de la Premier League dans sa carrière : Liverpool, les Citizens et maintenant les Blues, qui enregistrent leur première arrivée dans ce mercato estival. Et, par la même occasion, depuis que Todd Boehly est à leur tête.

Si le montant du transfert n’a pas été dévoilé, il serait de l’ordre de 60 millions d’euros selon la presse anglaise. Un prix élevé pour racheter une dernière année de contrat. A Londres, l’international anglais vient intégrer un secteur offensif en totale recomposition : Romelu Lukaku est retourné à l’Inter Milan, et des joueurs comme Christian Pulisic, Hakim Ziyech et Timo Werner sont régulièrement annoncés sur le départ. Sterling arrive avec un statut : celui d’un joueur qui a cumulé 131 buts et 94 passes décisives en 337 matches avec le club mancunien, avec quatre titres de champion et une Coupe de la Ligue à la clé.

"Londres est ma maison et c'est là que tout a commencé pour moi. C'est incroyable d'avoir maintenant l'opportunité de jouer devant mes amis et ma famille semaine après semaine à Stamford Bridge. J'ai vraiment hâte de rencontrer les fans là-bas bientôt", a-t-il notamment réagi. Il n’y a pas devant que cela va bouger. Chelsea cherche à se renforcer en défense centrale et accueillera très vite Kalidou Koulibaly, selon Fabrizio Romano, qui considère le deal comme bouclé. Le nom de Presnel Kimpembe revient également avec insistance pour compléter la charnière de Thomas Tuchel.

