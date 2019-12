Les Rangers sont bel et bien de retour. Le club le plus titré d'Ecosse (54) renoue peu à peu avec son glorieux passé en s'imposant pour la première fois depuis octobre 2010 sur le terrain de son rival historique, le Celtic Glasgow (1-2) grâce à des buts de Ryan Kent (36e) et Nikola Katic (56e). Du côté des Bhoys, Odsonne Edouard a marqué son 13e but en championnat (42e) tandis que Ryan Christie a manqué un penalty. Les hommes de Steven Gerrard (2e) reviennent à seulement 2 points de leur adversaire du jour, leader de la Scottish Premiership mais avec un match en plus.

Les supporters des Rangers attendaient un succès sur le terrain de leur rival depuis 9 ans. La saison dernière, Steven Gerrard leur avait déjà offert une première victoire en championnat face au Celtic depuis leur retour en première division en 2016 et un premier succès tout court depuis 2012. Mieux encore, ce résultat place les Gers dans une position idéale pour conquérir leur premier titre de champion depuis 2011.

Des Rangers dominateurs

Les Glasgow Rangers ont été dominateurs d'entrée en jeu en instaurant un rythme élevé, en remportant les duels et en privant leur adversaire de ballons. C'est pourtant le Celtic qui a l'occasion d'ouvrir le score sur penalty sévère après un accrochage de maillot de Katic sur Jullien mais McGregor a sorti une parade magnifique en se détendant sur son côté gauche pour repousser la frappe de Christie (33e).

À peine 3 minutes plus tard (36e), Kent est venu donner l'avantage aux Rangers d'une frappe enroulée du gauche poteau rentrant. Jusque-là quasi inoffensif, les Bhoys se sont peu à peu réveillés et ont réussi à égaliser grâce à une frappe de McGregor détournée par Edouard qui a pris à contre-pied le gardien des Rangers (41e). Si les débats se sont dès lors équilibrés, les hommes de Steven Gerrard ont démarré la seconde période comme la première ce qui a leur permis de reprendre l'avantage par Katic sur corner (56e).

Les Gers ont ensuite tenu face aux assauts des Bhoys, Davis repoussant par deux fois sur sa ligne des têtes de Jullien (34e, 65e) et malgré l'expulsion en fin de match de Morelos pour un deuxième carton jaune pour simulation (90+5e). Les Glasgow Rangers s'offrent ainsi une victoire de prestige pour finir la décennie et sont désormais à portée du Celtic qui ne compte que deux points d'avance en tête du championnat avec un match en plus.