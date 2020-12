Qui sera élu joueur FIFA "The Best" en 2020 ? Le jeudi 17 décembre, la FIFA décernera le prix à l'un de ces trois joueurs qui ont marqué l'année : Robert Lewandowski, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Le buteur polonais du Bayern fait office de favori après son parcours éclatant en C1, mais il devra écarter l'Argentin, meilleur joueur FIFA l'an passé, et CR7, qui est également un habitué du trophée.

Les lauréats sont désignés par un vote des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, d'un groupe de plus de 200 journalistes, ainsi que des supporters consultés en ligne du 25 novembre au 9 décembre. En l'absence de Ballon d'Or cette année, les principales distinctions ont pour l'heure été attribuées par l'UEFA, qui a sacré le 1er octobre Robert Lewandowski chez les hommes, ainsi que la Danoise Pernille Harder.

L'attaquante transférée de Wolfsburg à Chelsea en début de saison a été retenue pour le prix féminin "The Best" où elle sera, pour succéder à Megan Rapinoe, en concurrence avec la défenseuse anglaise de Manchester City Lucy Bronze, sacrée avec Lyon cet été en Ligue des champions, et la capitaine lyonnaise Wendie Renard. La gardienne de l'OL Sarah Bouhaddi fait partie des trois finalistes dans sa catégorie, avec la gardienne chilienne du PSG Christiane Endler et l'Américaine Alyssa Naeher, joueuse des Chicago Red Stars.