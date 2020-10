Kylian Mbappé a partagé sa douleur jeudi après le décès du petit Lucas, un enfant de huit ans atteint d'une grave maladie. "C'est avec beaucoup d'émotions que je vous informe que Lucas est parti rejoindre les étoiles, a écrit la star du PSG et des Bleus dans un message sur son compte Twitter. Très difficile de trouver les mots mais il le faut pour rendre hommage à ce garçon rempli d'amour, de sympathie et surtout de courage, qui m'a tellement appris et avec qui j'ai nourri un lien fort. Je vais essayer de te rendre fier parce que c'est toi le vrai héros."