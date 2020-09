Gravement blessé mercredi dernier lors de PSG-Metz (1-0), Juan Bernat sera opéré la semaine prochaine. Cette opération sera évidemment suivie de très près par le club de la capitale qui devrait connaître la durée d'indisponibilité de l'ancien joueur du Bayern Munich dans les heures qui suivront cette intervention. Car à l'heure actuelle, le champion de France ne dispose plus que de Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker, voire Abdou Diallo, pour occuper ce poste laissé vacant. Or, l'arrière gauche international français sera suspendu lors des six prochains matches après s'être battu avec Jordan Amavi lors de PSG-OM (0-1) dimanche dernier. Et le Néerlandais n'a pas donné satisfaction lors des matches de coupe cet été.