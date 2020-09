Le PSG sort difficilement la tête de l'eau. Le champion de France a dominé le FC Metz au Parc des Princes pour le compte de ce match en retard de la 1ere journée de Ligue 1 et remporté les trois premiers points de sa saison avec une victoire (1-0) obtenue grâce au but de Julian Draxler dans les derniers instants de la rencontre. Brouillons en première mi-temps malgré 74% de possession de balle en leur faveur, les hommes de Thomas Tuchel ont attendu le temps additionnel de la deuxième mi-temps pour ouvrir le score et marquer le premier but parisien de la saison. Trois points mérités pour les joueurs de la capitale avant d'affronter l'OGC Nice ce dimanche.