Pour la première fois, Nasser Al-Khelaifi s'est exprimé sur le séisme qu'a évité le football européen. En avril dernier, douze grands clubs européens ont tenté de passer en force en créant une Super Ligue. Un projet qu'ont refué le PSG et son président. Il s'en est expliqué auprès de l'AFP : "Le football existe depuis des années et des années. La Super Ligue n'avait pas à coeur de défendre les intérêts du football", a estimé le dirigeant dans des déclarations transmises à l'AFP. "Vous pouvez envisager des changements mais pas briser la tradition qui fait que chaque club peut espérer atteindre ses rêves", a insisté le président parisien, resté loyal dans cette crise à l'UEFA et à sa Ligue des champions, compétition phare du ballon rond en Europe depuis 1955.

En récompense, Nasser Al-Khelaïfi a été nommé à la tête de l'Association européenne des clubs, à la place du discrédité Andrea Agnelli (Juventus), l'un des leaders de la mutinerie. Pour le dirigeant qatarien, le fait que le projet de Super Ligue prévoyait de rassembler chaque saison 15 clubs "fondateurs", qualifiés d'office, et seulement cinq équipes sélectionnées sur critères sportifs était une ligne rouge en opposition totale avec la tradition méritocratique du football européen.

Toutes les équipes doivent avoir la possibilité de participer un jour aux plus grandes compétitions

"Toutes les équipes doivent avoir la possibilité de participer un jour aux plus grandes compétitions, et tout en restant sous l'aile de l'UEFA", a fait valoir Nasser Al-Khelaïfi auprès de l'AFP, tout en assurant être ouvert à des évolutions du format de la compétition reine. "La Ligue des champions est une marque très solide qui doit être préservée, mais nous devons toujours pouvoir nous adapter au marché, et c'est vrai pour toutes les compétitions, domestiques ou internationales", a-t-il conclu.

L'UEFA a engagé ces derniers mois une profonde réforme de la Ligue des champions à l'horizon 2024, prévoyant son passage de 32 à 36 clubs, avec cent matches supplémentaires censés allécher les diffuseurs, et un "mini-championnat" inspiré des tournois d'échecs pour remplacer l'actuelle phase de poules.

Ce format, jugé peu lisible, a néanmoins suscité certaines critiques, notamment au sujet d'un calendrier déjà surchargé. En parallèle, l'UEFA a ouvert des procédures disciplinaires contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, derniers clubs mutins à n'avoir pas renié le projet, qui assurent pour leur part rester "engagés pour moderniser le football".

