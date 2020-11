L'appel d'Angel di Maria a enfin été entendu. Pour la première fois depuis le 6 juillet 2019 et le match pour la troisième place remporté par l'Argentine, face au Chili (2-1), lors de la dernière Copa America, l'ailier parisien de 32 ans a été appelé ce vendredi par l'Albiceleste pour les deux prochains matches éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : face au Paraguay à domicile le 12 novembre et au Pérou cinq jours plus tard.

Même s'il n'a plus joué en L1 depuis le 27 septembre, à la suite de sa suspension lors de PSG-OM, Angel di Maria a enchaîné les rencontres de Ligue de champions. Hormis un penalty raté mercredi à Leipzig (1-2), l'Argentin a ouvert le score et fait preuve d'une belle activité sur son côté droit en première mi-temps. Deux jours plus tard, l'ancien joueur du Real Madrid a sûrement dû laisser exploser sa joie. Car début septembre, le Parisien ne comprenait pas pourquoi Lionel Scaloni ne l'appelait pas et avait fait part de son amertume sur les ondes argentines de Radio Continental.

À 32 ans, suis-je trop vieux ?

"À 32 ans, suis-je trop vieux ? Je montre pourtant à chaque match et chaque week-end que ça n'y ressemble pas, je continue à courir de la même manière, je montre un certain niveau pour continuer à être à côté de Neymar et Mbappé", lâchait-il courant septembre. Avec l'Argentine, il retrouvera son partenaire de club, Leandro Paredes. Mais aussi le défenseur lensois Facundo Medina. Ou l'indéboulonnable Lionel Messi.

