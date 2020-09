Angel Di Maria a fait part de son incompréhension. L'ailier parisien juge "difficile de comprendre pourquoi" il n'est "pas convoqué" dans la sélection de l'Argentine pour les deux premiers matches qualificatifs de la zone Amsud pour le Mondial 2022. "A 32 ans, suis-je trop vieux ?", a-t-il déclaré mercredi soir à la radio argentine Radio Continental. "Je montre pourtant à chaque match et chaque week-end que ça n'y ressemble pas, je continue à courir de la même manière, je montre un certain niveau pour continuer à être à côté de Neymar et Mbappé", a renchéri le joueur qui a participé aux trois dernières Coupes du monde avec l'Argentine après avoir été champion olympique en 2008.