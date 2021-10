On le croyait déprimé, hors de forme... Neymar a répondu sur le terrain, marquant un but sublime et distribuant deux passes décisives lors de la victoire éclatante 4-1 du Brésil face à l'Uruguay, avec un doublé de Raphinha, jeudi, à Manaus.

Dimanche, l'attaquant parisien avait été transparent contre la Colombie (0-0), quelques heures après la diffusion d'un entretien-choc dans laquelle il dit que le Mondial-2022 au Qatar serait probablement "son dernier". Pour un joueur qui craint de "ne plus avoir le mental pour supporter encore plus de football", le numéro 10 de la Seleçao transpirait la joie de vivre jeudi soir, dans la chaleur étouffante de l'Amazonie.

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Messi à l'entraînement avec l'Argentine IL Y A UN JOUR

Les hommes de Tite ont livré leur meilleure prestation de ces qualifications sud-américaines pour le Mondial et "Ney" a inscrit son 70e but en 115 matches sous le maillot du Brésil, se rapprochant encore un peu plus de record de Pelé (77). Suarez a été bien muselé, mais a tout de même sauvé l'honneur de la Celeste sur coup-franc, tandis que Cavani s'est vu refuser un but pour hors-jeu.

Après le match nul décevant en Colombie, l'équipe brésilienne a été fortement remaniée, avec pas moins de cinq changements. Le défenseur parisien Marquinhos a été laissé au repos et remplacé par Lucas Verissimo. Sur l'aile droite, l'ancien Rennais Raphinha, très en vue lors de ses entrées en jeu dans les deux dernières rencontres, a étrenné ses galons de titulaire à la place de Gabriel Barbosa.

Caviars de Neymar

Passé le sourire complice adressé à Suarez, son ancien coéquipier au FC Barcelone, avant le coup d'envoi, Neymar a aussitôt marqué le match de son empreinte. Après un débordement sur la gauche suivi d'une frappe bien captée par Muslera (2e), c'est en position d'avant-centre qu'il a ouvert le score, au terme d'une belle séquence de 13 passes. Amorti poitrine sur une ouverture de Fred, feinte pour effacer le gardien et frappe croisée au fond des filets: 1-0 pour la Seleçao et un Neymar radieux, qui a célébré son but en dansant aux côtés de Paqueta (10e). Tout souriait à "Ney", qui a vu son tir contré repris par Raphinha (2-0, 18e).

Juste après la pause, c'est d'une vraie passe décisive dont l'attaquant parisien a gratifié l'ailier de Leeds, qui s'est offert un doublé (3-0, 58e) étincelant pour sa première titularisation. Moins en réussite, Gabriel Jesus a gâché trois grosses occasions d'alourdir le score (34e, 45e, 51e), vendangeant au passage deux caviars de Neymar. Etouffé par le pressing brésilien, l'Uruguay a dû attendre la 35e minute pour menacer la cage d'Ederson, une frappe puissante de Betancur qui a frôlé le poteau droit du gardien de Manchester City.

Le coup-franc de Suarez a redonné un mince espoir à la Celeste (3-1, 77e), mais c'est finalement Gabigol, fraichement entré en jeu, qui a eu le dernier mot, de la tête, sur un centre millimétré de Neymar (4-1, 83e).

L'Albiceleste se met à l'abri

L'Argentine a de son côté poursuivi dans la douleur sa route vers le Qatar en clôturant la série de trois matches de qualifications par un court succès 1 à 0 face au Pérou, à Buenos Aires. L'Albiceleste a finalement inscrit 7 points lors de cette trêve internationale d'octobre, avec le nul concédé au Paraguay (0-0) et la nette victoire décrochée contre l'Uruguay (3-0). Avec 25 points, derrière l'intouchable Brésil, l'Albiceleste possède désormais huit points d'avance sur l'Equateur (3e) qui a ramené un nul de Colombie (0-0). Le capitaine Messi peut rentrer à Paris avec la fierté du devoir accompli.

Dans match fermé rendu très rugueux par l'engagement des Péruviens (20 fautes commises), l'essentiel est là au final pour l'Albiceleste qui signe un 25e match consécutif sans défaite. Le dernier revers du vainqueur de la Copa America 2021 remonte à la demi-finale de la Copa America 2019 perdue (2-0) face au Brésil, futur lauréat.

Si omniprésent lors de la nette victoire face à l'Uruguay, Lionel Messi a bien tenté de combiner avec son compère du PSG, Angel Di Maria, titularisé à sa gauche, mais la finition faisait défaut chez le longiligne gaucher. Messi pensait avoir été décisif en déposant un coup franc sur la tête de Cristian Romero qui faisait trembler les filets mais le défenseur argentin était signalé hors-jeu (9e). C'est finalement l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, qui parvenait à débloquer la situation en inscrivant l'unique but d'une tête rageuse au 1er poteau avant la pause (41e), parfaitement servi par le défenseur Nahunel Molina en une-deux avec Rodrigo de Paul.

Le plus dur semblait fait, mais sur une rare occasion de but, hormis un coup-franc, le Pérou est parvenu à obtenir un penalty grâce à la rapidité de Jefferson Farfan parti en profondeur et heurté par Emiliano Martinez sorti à sa rencontre. Yoshimar Yotun a voulu faire parler la poudre de son pied gauche mais son boulet de canon était trop enlevé et venait ricocher sur le haut de la transversale (62e).

Le coup est passé près et Messi tentait de mettre les siens à l'abri, mais son coup franc aux vingt mètres à mi-hauteur n'a pas réussi à tromper la vigilance de Pedro Gallese, le gardien péruvien (69e). Guido Rodriguez en fin de match (87e) pensait avoir mis un terme aux sueurs froides argentines, mais son but de la tête sur corner était refusé pour avoir poussé son vis-à-vis.

Qualif. Coupe du Monde - Amsud 100 sélections, une histoire contrariée : quelle place pour Thiago Silva dans l'histoire du Brésil ? HIER À 21:23