Neymar a eu des mots forts. Le Brésilien s'est confié sans détour dans le média DAZN, affirmant notamment qu'il pourrait disputer au Qatar son dernier Mondial avec la Seleçao. "Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde, a lancé le joueur du PSG. Je la vois comme telle parce que je ne sais pas si j'ai encore la force mentale pour faire face au football. Alors je vais essayer de faire au mieux, de gagner avec mon pays, de réaliser mon plus grand rêve d'enfant. Et j'espère y arriver."

Neymar, qui totalise 69 buts en 113 sélections avec le Brésil, avait participé aux Coupes du monde 2014 et 2018. Il avait été l'homme fort de la Seleçao au Mondial 2014 avant de se blesser lors du quart de finale remporté face à la Colombie (2-0), et n'avait pas participé à l'humiliation subie face à l'Allemagne (1-7) en demi-finale. Quatre ans plus tard en Russie, le joueur du PSG n'avait pu empêcher l'élimination de sa sélection en quart de finale face à la Belgique (1-2).

L'ancien Barcelonais est actuellement avec sa sélection pour les qualifications de la Coupe du monde au Qatar. Suspendu pour le match remporté face au Venezuela (1-3), l'attaquant auriverde devrait faire son retour pour affronter la Colombie dimanche soir (23h00). Auteur d'un début de saison plutôt décevant avec le PSG , où il est sous contrat jusqu'en 2025, le Brésilien sera encore davantage scruté après ces paroles qui témoignent d'une lassitude par rapport à son sport.

"Au Brésil, on a abandonné l’idée que Neymar soit le nouveau Pelé"

