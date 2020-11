Jusqu'ici, tout va bien pour le Brésil. La Seleçao a décroché sa quatrième victoire en quatre matches dans les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2022 en dominant l'Uruguay à Montevideo (0-2), dans la nuit de mardi à mercredi. Une Celeste réduite à dix pour les vingt dernières minutes après l'expulsion de l'ancien Parisien Edinson Cavani. Mais quand l'attaquant de Manchester United a vu rouge, la Seleçao avait déjà fait le plus dur, avec deux buts en première période, marqués par Arthur (33e) et Richarlison (45e).

Neymar blessé à la cuisse, Suarez infecté par le Covid-19: les deux équipes étaient privées de leurs attaquants vedettes, mais c'est la Seleçao qui a tiré son épingle du jeu pour s'adjuger sa quatrième victoire en quatre matches dans ces éliminatoires. D'autres joueurs manquaient aussi à l'appel, comme l'Uruguayen Valverde (blessure) et le Brésilien Casemiro (Covid), tous deux milieux du Real Madrid.

Pour ses retrouvailles avec Thiago Silva et Marquinhos, ses anciens coéquipiers au PSG, Cavani n'a pas fait parler la poudre et a pris un carton rouge mérité, pour une vilaine semelle sur Richarlison (71e). La Celeste a laissé l'initiative du jeu à la Seleçao, qui n'a pas tardé à se créer une première occasion, avec Gabriel Jesus. Pas très en jambes il y a quatre jours à Sao Paulo, l'attaquant de Manchester City, bien plus à son avantage au stade Centenario de Montevideo, a testé les gants de Campaña après un débordement sur la droite (3e).