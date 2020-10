Quinze ans plus tard, l’Argentine a retrouvé le goût de la victoire en Bolivie. A l’image de Lionel Messi, l’Albiceleste a longtemps été atone à La Paz, à plus de 3 600 mètres d’altitude, avant de se réveiller en seconde période pour dominer une sélection plus à l’aise collectivement (1-2). Si la manière n’y est pas encore, l’essentiel est là pour les Argentins, auteurs de leur deuxième succès en autant de match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone CONMEBOL.