Lionel Messi peut pousser un ouf de soulagement. Le PSG aussi. Le club de la capitale aurait pu voir sa recrue star de l'été se blesser gravement lors de la rencontre entre l'Argentine et le Venezuela à Caracas jeudi soir. A la 32e minute, la Pulga a été victime d'un tacle effroyable de Luis Adrian Martinez. Resté au sol un moment et se tordant de douleur, l'ancien Barcelonais a fini par se relever et disputer l'intégralité de la rencontre. Le défenseur vénézuélien, lui, a été logiquement expulsé après l'intervention du VAR.

C'est un véritable miracle. Les images pouvaient laisser craindre une très grave blessure tant le tibia de Messi semble se tordre sur l'intervention de Martinez. Mais le pire a été évité. Selon les premiers examens, l'Argentin souffrirait finalement d'une grosse coupure sous le genou gauche. Il a pu reprendre le match et contribuer au succès de l'Albiceleste (1-3). En supériorité numérique, les récents vainqueurs de la Copa America ont fait la différence grâce à des buts de Lautaro Martinez (45e), Joaquin Correa (71e) et Angel Correa (74e).

Messi devrait ainsi pouvoir être opérationnel pour le choc face au Brésil de Neymar, son coéquipier au PSG, dimanche soir. La Seleçao a poursuivi son cavalier seul en tête du classement en enchaînent un 7e succès en 7 matches grâce à sa victoire au Chili (0-1). Elle abordera ce duel avec six longueurs d'avance sur l'Argentine. Messi avait fait ses grands débuts avec le PSG face à Reims (0-2) juste avant la trêve internationale. Il était entré en jeu à la 66e minute de la rencontre en remplaçant Neymar, qu'il va donc recroiser dimanche soir.

