L'Algérie avait besoin de se rassurer après son match nul face au Burkina Faso lors de la dernière trêve internationale. C'est chose faite. Enfin, presque. Si la victoire face au Niger est éclatante dans le résultat (6-1), elle a mis (un peu) de temps à se dessiner. Après un début de match poussif, les hommes de Djamel Belmadi ont été lancés par Riyad Mahrez, auteur d'un superbe coup franc peu avant la demi-heure de jeu.

Être meilleur buteur d’un grand pays comme l’Algérie, c’est une fierté

Si le joueur de Manchester City a inscrit un deuxième but au cours de la rencontre, le grand bonhomme de la soirée s'appelle Islam Slimani. Ce vendredi soir, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Fennecs avec 38 buts, devant Abdelhafid Tasfaout (36 buts). Dans ce classement, on retrouve notamment Rabah Madjer (3e, 28 buts), Lakhdar Belloumi (4e, 27 buts) ou encore Djamel Menad (5e, 25 buts). Auteur d'un doublé, Slimani est donc rentré dans l'histoire du football algérien.

Ligue 1 Appelez le "Bouzelouf" ! La nouvelle spécialité de Delort lui vaut un drôle de surnom... 24/11/2020 À 09:24

"Être meilleur buteur d’un grand pays comme l’Algérie, c’est une fierté. Je félicite les joueurs et les coachs qui m’ont aidé à réaliser cette performance, a-t-il confié après la rencontre dans des propos rapportés par DZ Foot. L’image de toutes mes souffrances ont traversé mon esprit quand j’ai marqué. J’ai passé des mauvais moments en club et en sélectionMon objectif comme celui de tout le groupe c’est d’aller en Coupe du Monde." "On va l'appeler Slimani "l'’incompris". Même moi, je ne le comprends pas. Il est tellement généreux et combattif et il a marqué partout où il est passé", a estimé de son côté son sélectionneur.

Qualifications CAN L'Algérie se qualifie pour la CAN grâce à Delort et Mahrez 16/11/2020 À 18:09