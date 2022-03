Cette fois, c'est fait. Trois jours après avoir manqué une première occasion de décrocher son ticket pour la Coupe du monde 2022 en s'inclinant face au Costa Rica, le Canada a validé sa présence au Qatar en battant la Jamaïque (4-0) ce dimanche soir. Les Canucks, qui n'avaient besoin que d'un nul pour se qualifier, se sont mis à l'abri dès la première période grâce à des buts de Larin et Buchanan. Ils ont ensuite remis un coup d'accélérateur en fin de match pour alourdir le score avec une réalisation d'Hoilett et un but contre-son-camp de Mariappa.

Emmené par une génération talentueuse incarnée par Jonathan David et Alphonso Davies, le Canada va participer à un Mondial pour la deuxième fois de son histoire, après 1986. La troisième surviendra dès 2026, puisque le pays sera co-organisateur aux côtés des Etats-Unis et du Mexique.

