Le Canada, battu au Costa Rica (1-0), a manqué une première opportunité de valider son billet pour le Mondial 2022, jeudi en qualifications de la zone Concacaf, le Mexique et les Etats-Unis s'approchant un peu plus du Qatar après leur match nul (0-0).

Les Canucks piégés tout seuls

Réduits à dix après l'exclusion de Marc-Anthony Kaye après un deuxième avertissement résultant d'un tacle dangereux (34e), les Canadiens se sont mis tout seuls en difficulté, encaissant de surcroît un but juste avant la mi-temps par un coup de tête de Celsio Borges (45e+1).

Au retour du vestiaire, les Canucks se sont créé des occasions pour tenter d'égaliser. Mais le gardien d'en face Keylor Navas a veillé et quand il était battu, c'est sa transversale qui l'a sauvé comme sur cette tête de Tajon Buchanan (72e). Dans une fin de match à sens unique, le portier du Paris SG a plusieurs autres fois repoussé les tentatives adverses, notamment devant Jonathan David et Richie Laryea, permettant au Costa Rica, désormais 4e avec 19 points de continuer à croire en son étoile.

Pour le Canada, un résultat nul aurait suffi pour la qualification, car un peu plus tôt le Panama avait été tenu en échec à domicile par le Honduras (1-1). Un nul suffira dimanche aux Canadiens face à la Jamaïque pour renouer avec le Mondial depuis 1986. "Nous gardons notre destin en main. Nous allons finir le travail ce week-end, et si nous n'y arrivons pas encore cette fois, nous le ferons au Panama (mercredi prochain). Nous irons au Qatar", a promis le sélectionneur anglais du Canada, John Herdman.

Les Etats-Unis et le Mexique aussi en position favorable

Malgré cette première défaite en douze matches dans cette dernière phase de groupe, ses "Canucks" (25 pts) demeurent en effet en position très favorable, en tête du classement avec trois longueurs d'avance sur les Etats-Unis et le Mexique, restés dos à dos au stade Azteca, lors de cette 12e journée.

Christian Pulisic, qui évolue à Chelsea, aurait pu offrir la victoire aux Américains s'il n'avait pas tiré droit sur Guillermo Ochoa (35e). Idem pour Jordan Pefok qui a lui complètement manqué le cadre pourtant seul face au but (72e). Un succès dimanche des Etats-Unis et du Mexique, contre le Panama et au Honduras, conjugués à un nul ou une défaite du Costa Rica au Salvador, leur permettra d'assurer leur présence au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Les résultats de la 12e journée disputée jeudi 24 mars:

Costa Rica - Canada 1 - 0

Mexique - Etats-Unis 0 - 0

Panama - Honduras 1 - 1

Jamaïque - Salvador 1 - 1

