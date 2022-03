Football

Barrages Coupe du Monde - Avant Portugal - Turquie : Fernando Santos et le risque de priver Cristiano Ronaldo du Mondial

BARRAGES COUPE DU MONDE 2022 - Il fut champion d’Europe en 2016 grâce à une équipe besogneuse et solide. En 2022, il pourrait causer la perte de la plus belle génération de l’histoire du Portugal. Dans Tour d’Europe, Alex de Castro (Youtube : AlexdeCastro) évoque le cas Fernando Santos, et celui de Cristiano Ronaldo, avant la demi-finale décisive de barrages décisif face à la Turquie.

