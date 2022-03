Le pays de Galles se rapproche du Qatar. Ce jeudi soir, les Gallois ont battu l'Autriche (2-1), en demi-finale des barrages de la Coupe du monde 2022. Au Cardiff City Stadium, le héros local Gareth Bale a inscrit un doublé (25e, 51e), tandis que le but contre son camp de Ben Davies (64e) n'a finalement pas eu de suite. Dans la voie A, les Dragons devront patienter jusqu'au mois de juin prochain pour connaître leur futur adversaire en finale, entre l'Ecosse et l'Ukraine. Un match reporté en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Cette saison, Gareth Bale n'a joué que cinq rencontres avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues. Mais l'international gallois n'a en rien perdu de son talent. La preuve avec ce nouveau rendez-vous en sélection. Le capitaine des Dragons a ouvert la marque, sur un sublime coup-franc pleine lucarne (25e, 1-0). Son septième coup-franc direct pour le pays de Galles.

Bale en est à 38 buts en sélection

Avant ensuite d'inscrire un doublé, son 38e but en sélection, d'une puissante frappe en pivot, suite à un corner (51e, 2-0). Les hommes de Robert Page se sont souvent montrés dangereux en contre, et ont eu d'autres possibilités de tromper Heinz Lindner. Mais le portier autrichien n'a pas laissé Daniel James (2e, 67e), Neco Williams (21e), Aaron Ramsey (40e) ou bien encore Brennan Johnson (90e+5) le prendre à défaut.

Le gardien de but de Bâle a même permis aux siens d'y croire jusqu'au bout. Encore plus lorsque Ben Davies a alors trompé son propre gardien de but, en détournant une frappe de Marcel Sabitzer (64e, 2-1). Lobé par son coéquipier, Wayne Hennessey n'a pas été battu une seconde fois, malgré les tentatives dangereuses de Marko Arnautovic (49e, 90e+1) ou bien encore de Christoph Baumgartner (42e).

Baumgartner avait pourtant trouvé la barre en début de match

Le milieu de terrain d'Hoffenheim s'était même procuré la première grosse occasion de cette rencontre, en trouvant la barre transversale, alors que le score était encore nul et vierge (5e). Les protégés de Franco Foda ont monopolisé le ballon (66% de possession) et ont également davantage tenté leur chance (seize tirs contre quatorze). Mais leurs tentatives ont souvent été trop timides et cela n'a donc pas suffi face à des Gallois portés par leur public.

L'Autriche devra donc encore patienter au moins quatre ans pour espérer disputer une première Coupe du monde depuis 1998. Quant au pays de Galles, il se trouve désormais à 90 minutes de renouer avec la plus prestigieuse des compétitions, pour la première fois depuis 1958. Pour cela, les partenaires de Gareth Bale devront encore attendre quelques mois.

