"Tout le monde souhaite probablement que l'Ukraine gagne. Si c'était contre n'importe quel autre pays, je voudrais probablement qu'ils gagnent", Andy Robertson pourra au moins se raccrocher à ce sentiment pour se consoler d'avoir laissé passer la qualification pour le Mondial au Qatar. Et si le capitaine de la Tartan Army pensait que les Ukrainiens risquaient d'avoir la tête à la guerre qui fait rage dans leur pays, il s'est trompé.

Pendant 90 minutes, les hommes d'Oleksandr Petrakov ont montré une grande force mentale et un sacré caractère. Assez pour passer outre la symbolique lourde de cette demi-finale de barrages pour la Coupe du monde, déplacée au mois de mai en raison de l'invasion russe, et développer du jeu. Tellement de caractère que, alors qu'on les pensait partis pour subir les vagues écossaises pendant dix grosses minutes en fin de rencontre et tenir le 2-1, Oleksandr Zinchenko a lancé Artem Dovbyk pour crucifier les Britanniques.

"Tout le monde connaît la situation actuelle de l'Ukraine et chaque match pour nous est comme une finale", a résumé le Cityzen pour évoquer l'état d'esprit des siens. À Hampden Park, en terres écossaises, la Zbirna est allée chercher la victoire nécessaire pour s'offrir un ultime match contre le pays de Galles afin de décrocher son billet pour le Qatar.

Pas le temps pour la pitié

"On ne s'est pas vraiment montrés. Ils sont entrés dans le match bien plus rapidement que nous, et ça a duré" a tenté d'analyser Robertson après la rencontre. Et c'est plutôt juste. Avant même d'avoir des occasions, dès le début de la rencontre, on a presque eu l'impression que les Ukrainiens avaient à cœur de montrer qu'ils étaient là pour jouer un match décisif, et pas pour qu'on les prenne en pitié. À la cinquième minute, Roman Yaremchuk a littéralement découpé Billy Gilmour au milieu de terrain, écopé du premier carton, et dissipé le moindre doute qui pouvait subsister sur les intentions des visiteurs.

Après quoi, les coéquipiers de Zinchenko ont déroulé, opportunité sur opportunité. Craig Gordon a sorti de belles parades (8e, 17e), et les offensifs Bleu-et-Jaune ont pas mal vendangé, avant la délivrance venue d'Andriy Yarmolenko peu après la demi-heure de jeu. "Nous espérions que les changements (Christie a remplacé Dykes en pointe) auraient un impact positif à la mi-temps" a estimé Robertson, mais rien n'y a fait. Les Ukrainiens sont revenus avec le même cœur et ont doublé la mise quatre minutes après le retour des vestiaires grâce à une tête de Roman Yaremchuk.

Il ne reste qu'un match, une finale de plus et on doit la gagner. Sinon ce match n'aura servi à rien.

Après quoi les hommes de Craig Gordon ont bien tenté de pousser, réduisant même l'écart. Mais la Zbirna a eu la réussite de ceux que le destin veut voir gagner. "John (McGinn) a manqué une bonne occasion" a commenté en ce sens le sélectionneur écossais. C'est un euphémisme. À la 66e, sur un centre de Scott Mc Tominay, McGinn n'avait plus qu'à pousser de la tête la balle dans le but.

Il n'a pas fallu plus de place pour que les Ukrainiens s'y engouffrent et fassent le break pour la seconde fois de la partie dans les dernières secondes. "Cette victoire n'était pas pour moi, ou pour les membres de l'équipe, c'était pour notre pays" a jubilé Oleksandr Petrakov. Mais aux yeux de ses hommes, rien n'est fini, surtout pour Zinchenko, qui se projette déjà sur le match décisif contre le pays de Galles : "On a ce rêve, en tant qu'équipe, c'est d'aller au Mondial. Il ne reste qu'un match, une finale de plus et on doit la gagner. Sinon ce match n'aura servi à rien." Rendez-vous dimanche pour le dénouement final.

