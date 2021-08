Football

Equipe de France - Tchouaméni, Diaby, Theo Hernandez, Veretout : quelle chance à saisir pour les nouveaux ?

QUALIFS COUPE DU MONDE 2022 – Ils sont quatre nouveaux appelés par Didier Deschamps dans le cadre du rassemblement de septembre de l'équipe de France : Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Moussa Diaby. Trois postes différents et une chance plus ou moins importante à saisir pour chacun de ces quatre nouveaux Bleus. Décryptage avec nos journalistes Julien Pereira et Arthur Merle.

00:05:23, il y a une heure