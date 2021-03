Football

Giroud, Griezmann, Mbappé (ou Henry) : Qui finira meilleur buteur de l'histoire des Bleus ?

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2024 – Alors qu'Olivier Giroud est tout proche de détrôner Thierry Henry à la première place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus, les trajectoires d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé dessinent un combat à quatre. Et parmi ce quatuor, l'un d'eux possède un vrai avantage. Explications de nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis.

00:07:38, il y a une heure