Au bout du compte, l’Italie s’est imposée et l’essentiel est assuré. Grâce à sa troisième victoire 2-0 en autant de matches de qualifications, cette fois-ci contre la Lituanie, la Squadra Azzurra trône en tête du groupe C. Des buts de Stefano Sensi (1-0, 48e) et Ciro Immobile (2-0, 90e+4) permettent aux Italiens de réaliser le sans faute lors de cette trêve internationale. Cependant, tout n’a pas été parfait pour les joueurs de Roberto Mancini dont le succès est également dû à l’inoffensivité adverse.

Il aura notamment fallu attendre le début de la deuxième période et les entrées de Stefano Sensi et Federico Chiesa pour voir l’Italie se montrer enfin dangereuse. Car, lors des 45 premières minutes, hormis une frappe d’Emerson détournée en corner par Tomas Svedkauskas, le nombre d'occasions de la Nazionale a été maigre. Tous deux impliqués sur l’ouverture du score, Chiesa et Sensi ont accéléré le jeu de leur équipe. La frappe du premier a été repoussée et celle du second a battu Svedkauskas sur sa droite au ras du poteau (1-0, 48e). Le show du gardien lituanien pouvait alors commencer.

