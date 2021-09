C'est une histoire particulière, singulière. L'histoire d'un homme qui fait partie du paysage mais toujours en second plan. L'histoire d'un homme qui aurait dû prendre le pouvoir mais qui ne l'a jamais fait. L'histoire d'un homme qui aurait pu sauver la patrie mais la barre transversale en a décidément autrement. A 25 ans et 33 sélections, c'est l'histoire de Kingsley Coman . Il aurait dû être the next big thing mais les blessures ont retardé sa prise de pouvoir. Et puis Kylian Mbappé a déboulé et lui a piqué son côté droit. Depuis, le staff estime son profil trop proche de celui du Parisien pour leur faire confiance en même temps.

Dans l'ombre éternelle des trios (Mbappé, Griezmann, Giroud puis Mbappé, Griezmann, Benzema), Coman s'est peu à peu imposé comme la meilleure solution… de secours. Deux fois, il aurait pu goûter sa revanche. Mais en finale de l'Euro 2016, ni Olivier Giroud ni Antoine Griezmann n'ont converti ses caviars. Et à l'Euro, face à la Suisse, la barre a fracassé son destin et celui des Bleus après une demi-volée presque parfaite.

Absence de Giroud, France-Suisse et rôle d’impact-player… Coman nous parle des Bleus

J'aurais pu être le héros

"Aujourd'hui, je suis passé à autre chose, c'est du passé. Mais c'est sûr, sur le moment, c'est très difficile. J'aurais pu être le héros…", nous confiait-il en début de semaine dernière. D'autant que cet Euro ne s'est pas tout à fait passé comme il l'espérait. Fort d'un statut consolidé au Bayern et d'une saison passée sans très grosse blessure, il espérait un autre que celui auquel l'a cantonné Didier Deschamps (deux entrées en jeu et un match raté pour assister à la naissance de son enfant). Coman a trépigné d'impatience, il a fini par avoir sa chance en 8e de finale face à la Suisse… et s'est blessé au pire moment, en prolongation, quand les Bleus l'attendaient comme le sauveur. Rongé par la frustration, il a voulu rester sur le terrain déclenchant la colère de son sélectionneur.

Mbappé, Benzema, Griezmann : "Ca nous a déjà coûté un Euro…"

Mais le Munichois a, encore une fois, été rattrapé par son physique fragile. Comme un résumé de sa carrière en Bleu pour celui qui n'a jamais été plus de trois fois de suite titulaire en sélection. "J'ai un style de jeu particulier et le coach pense avant tout à la stabilité de l'équipe, nous rappelait-il alors que, par exemple, Corentin Tolisso lui avait été préféré comme milieu droit face au Portugal en juin. Et je pense que si parfois je ne suis pas sur le terrain, il ne s'agit pas toujours de mes performances mais parce qu'il y a un effectif, un groupe. L'entraîneur doit trouver l'harmonie entre défense et attaque."

Coman, joker idéal : "J’ai un style de jeu particulier, ce n’est pas qu’une question de performance"

Mbappé, Griezmann, équilibre, blessures…

Mbappé, Griezmann, l'équilibre, les blessures : il y a toujours eu de bonnes (ou mauvaises) raisons de ne pas lui faire confiance alors même que ses entrées en jeu, comme face à la Bosnie mercredi, ont souvent secoué le cocotier. Ce samedi, à Kiev, une nouvelle opportunité s'offre à lui. Une de plus.

Le forfait de Kylian Mbappé et la copie décevante rendue contre la Bosnie l'érigent encore comme la solution à tous les problèmes des Bleus. Il faut dire que Coman a le profil qui pourrait débloquer l'attaque des Bleus. Mbappé ne veut plus jouer à gauche ? Griezmann est inconfortable à droite ? Il est ailier droit de métier au volume de jeu suffisant pour sécuriser l'ensemble de l'équipe. Et si cette fois, c'était enfin la bonne ?

