Le Maroc croque le Cameroun et se retrouve en ballottage favorable

Une belle perf et un pas de géant. Le Maroc peut remercier Hakim Ziyech, auteur d'un doublé (54e sp, 66e), qui lui a permis de battre le Camroun (2-0) de se rapprocher d'une sixième Coupe d'Afrique de rang après celles avec la Zambie (2010, 2012, 2013), la Côte d'Ivoire (2015) et le Maroc (2017). Avec dix points, les Lions de l'Atlas peuvent mathématiquement être rattrapés avant la fin par le Malawi, qui se déplace aux Comores samedi et reçoit... le Maroc lors de la dernière journée.

Ce serait cependant une énorme surprise, les Flammes du Malawi, 125e nation FIFA, n'ayant participé qu'à deux CAN (1984, 2010). Les Marocains ont disputé seize Coupes d'Afrique, pour un seul titre en 1976. En 2017, ils avaient atteint les quarts de finale. Le Cameroun, pays hôte et tenant du titre continental, a déjà son billet en poche. S'il finit premier de sa poule, le deuxième sera qualifié. Autrement, seule l'équipe qui termine en tête se qualifiera, en plus des Lions indomptables.

Salah plus fort que Sliti

Dans l'autre choc de la soirée, Mohamed Salah a fait tomber la Tunisie avec l'Egypte (3-2). Le Dijonnais Naïm Sliti s'est fendu d'un doublé mais c'est l'Egyptien de Liverpool qui a eu le dernier mot avec un but à la dernière minute, synonyme de victoire dans cette rencontre sans enjeu, Pharaons et Aigles étant déjà qualifiés. Enfin, le surprenant Burundi s'est emparé seul de la tête de la poule C: un triplé de Fiston Abdul Razak a en effet permis aux Hirondelles de dominer le Soudan du Sud (5-2) et leur a offert un point d'avance sur le Mali et deux sur le Gabon, qui s'affrontent samedi.

La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 se poursuit samedi avec le déplacement du Nigeria en Afrique du Sud, dans le choc entre le leader et le dauphin du groupe E. Dimanche, l'Algérie pourrait valider son billet pour le Cameroun, à condition de battre le Togo à Lomé.