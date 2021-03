Le Maroc a obtenu sa qualification pour la CAN 2021... avant même de jouer. Le tout grâce au match nul 2-2 entre le Burundi et la République centrafricaine dans le groupe E des éliminatoires ce vendredi. Ce résultat permet de garantir au Maroc quoiqu'il arrive une des deux premières places de son groupe, synonymes de qualifications pour la CAN 2021, à quelques heures de son déplacement à Nouakchott en Mauritanie.

Le Maroc compte 10 points, le Burundi et la Mauritanie 5 et la République centrafricaine 4. Dernière du Groupe E, la RCA peut encore espérer se qualifier mardi, pour la première fois de son histoire, si la Mauritanie ne parvient pas à battre le Maroc lors de la 5e journée. Le Congo et la Côte d'ivoire pourraient rejoindre la liste des qualifiés pour la compétition qui aura lieu au Cameroun en janvier prochain, s'ils parviennent à battre respectivement le Sénégal et le Niger.

Qualifications CAN Historique : Les Comores se qualifient pour leur première CAN HIER À 16:19

Qualifications CAN Le Burkina Faso et la Guinée obtiennent leur ticket HIER À 22:52