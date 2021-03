Le Burkina Faso et la Guinée sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe A, les Guinéens ont dominé chez eux 1-0 le Mali, déjà qualifié. Les Burkinabè ont eux scellé leur qualification avec un match nul en Ouganda (0-0). Dans le groupe K, les Éthiopiens ont créé la surprise en écrasant à domicile Madagascar (4-0) et prennent provisoirement la première place en attendant la rencontre entre le Niger et la Côte d'Ivoire vendredi.

