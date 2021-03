Le Soudan s'est qualifié dimanche pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, en écartant l'Afrique du Sud 2 à 0 à Khartoum dans le choc de la 6e et dernière journée des qualifications de cette édition reportée à 2022.

C'est la quatrième fois lors des sept dernières éditions que les Bafana Bafana sud-africains, champions à domicile en 1996, échouent à se qualifier. Les Soudanais ont composté leur billet grâce à des buts de Saifeldin Malik (5e) et de Mohammed Abdelrahman (32e). Avec 12 points, ils décrochent leur 9e participation à la compétition phare du continent.

Les Ghanéens ont fait le travail

Le Ghana, lui, était déjà qualifié dans ce même groupe C et a surclassé le Sao Tomé et Principe (3-1) à Accra, dans un match sans enjeu. Le défenseur amiénois Nicholas Opokou à mis les Black Stars sur orbite en ouvrant le score à la 12e minute. Ensuite, Jordan Ayew a fait le break sur penalty (31e) avant que Baba Rahman ne corse l'addition à l'heure de jeu pour donner plus d'ampleur à la domination des Ghanéens. Le but du Sao-Toméen Iniesta (83e) restera anecdotique.

Dans les autres matches du jour, la Namibie a battu pour l'honneur la Guinée, déjà qualifiée (2-1) dans le groupe A derrière le Mali, vainqueur du Tchad par forfait (3-0) Dans le groupe J, la Tunisie a dominé la Guinée équatoriale à Radès dans un duel opposant les deux sélections qualifiées avant cette journée. L'autre match du groupe a vue la victoire de la Tanzanie face à la Libye (1-0) à Dar-es-Salaam.

Avec la qualification soudanaise, six tickets restent encore à distribuer pour l'édition 2021 reportée à l'année prochaine au Cameroun (15 janvier-28 février 2022).

