Les prochains matches de qualification à la Coupe d'Afrique des nations (du 9 au 17 novembre) se joueront à huis clos. Alors que l'Afrique a évité une seconde vague d'épidémie comparable à celle qui touche l'Europe, il y a tout de même eu près de 1,9 million de cas déclarés et 44 238 morts sur le continent, selon le décompte de l'AFP. "Notre but est d'organiser l'événement tout en garantissant la sécurité et la sûreté partout en Afrique", a déclaré Christian Emeruwa, chef de la sécurité de la CAF. "Nous sommes conscients de l'énorme tâche qui nous attend, en particulier pour maintenir les spectateurs loin des stades." Ces matches de qualification seront les premiers de l'élite continentale depuis un an. Deux autres journées de qualifications sont prévues en mars.