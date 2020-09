Troisième victoire en trois matches pour l’équipe de France dans ce groupe G des éliminatoires à l’Euro 2022 qui se déroulera en Angleterre. Un nouveau succès (0-2) contre la Serbie à Subotica avec des buts d’Amel Majri (15’) mais aussi un but contre son camp d’Anđela Frajtović (6’). Les joueuses de Corinne Diacre n’ont jamais vraiment été inquiété par leur adversaire du soir et peuvent remercier une incroyable Delphine Cascarino, véritable fer de lance de l’attaque française et à l’initiative de la plupart des bons coups.