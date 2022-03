Quentin Merlin et Warmed Omari ont été convoqués pour la première fois jeudi en équipe de France Espoirs, aux côtés des habituels William Saliba, Eduardo Camavinga et Amine Gouiri. Le sélectionneur Sylvain Ripoll a également appelé les novices Michaël Olise, titulaire avec Crystal Palace, et Georginio Rutter, attaquant d'Hoffenheim.

Les Bleuets affrontent les Iles Féroé en qualifications pour le prochain Championnat d'Europe, le 24 mars à Calais, où ils recevront l'Irlande du Nord quatre jours plus tard en amical. La deuxième rencontre, initialement contre l'Ukraine, a été reportée en raison de la guerre. Convoqué en fin d'année dernière, mais sans temps de jeu offert, le défenseur Castello Lukeba retrouve ses coéquipiers de l'Olympique Lyonnais Malo Gusto et Maxence Caqueret mais pas Rayan Cherki, dont la fin de saison est compromise en raison d'une blessure à un pied.

La liste des 23 joueurs retenus en Espoirs

Gardiens : Stefan Bajic (Pau/L2), Guillaume Dietsch (Seraing/BEL), Illan Meslier (Leeds/G-B)

Défenseurs : Benoit Badiashile (Monaco), Malo Gusto (Lyon), Pierre Kalulu (AC Milan/ITA), Castello Lukeba (Lyon), Quentin Merlin (Nantes), Warmed Omari (Rennes), William Saliba (Marseille), Adrien Truffert (Rennes)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Maxence Caqueret (Lyon), Joris Chotard (Montpellier), Sofiane Diop (Monaco), Enzo Le Fée (Lorient), Michaël Olise (Crystal Palace/G-B), Khéphren Thuram (Nice)

Attaquants : Amine Adli (Bayer Leverkusen/ALL), Amine Gouiri (Nice), Arnaud Kalimuendo (RC Lens), Nathan Ngoumou (Toulouse/L2), Georginio Rutter (Hoffenheim/ALL)

