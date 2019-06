Le très jeune Kean ? Le très vieux Quagliarella ? Bernardeschi en faux 9 ? Immobile qui ne trouve pas la clé ? Belotti qui revient ? Pavoletti et son jeu de tête ? Même si la reconstruction de l'Italie avance bien, le poste d'avant-centre reste un grand point d'interrogation pour le sélectionneur Roberto Mancini.

"Il y a eu des époques où il suffisait de se pencher pour trouver un avant-centre impitoyable auquel on pouvait faire aveuglément confiance en sélection", a déclaré cette semaine Mancini, qui pensait peut-être à Inzaghi, Vieri, Toni, Del Piero, Montella, Gilardino ou Delvecchio. Aujourd'hui, c'est plus compliqué et l'absence de solution fiable en pointe a déjà coûté très cher à l'Italie, incapable de marquer le moindre but en deux matches face à la Suède lors du fameux barrage qui l'a privé du dernier Mondial en Russie (0-1, 0-0).

Fabio Quagliarella of Italy celebrates his goal of 3-0 with teammates Marco Verrati and Frello Filho Jorge Luiz Jorginho during the 2020 UEFA European Championships group J qualifying match between Italy and Liechtenstein at Ennio Tardini on March 26, 20Getty Images

"Je ne suis pas inquiet dans la perspective de l'Euro. Je suis certain qu'on va trouver des solutions à la hauteur", a pourtant assuré l'ancien entraîneur de l'Inter Milan et de Manchester City. Sa première idée s'appelait Balotelli. Pour l'avoir coaché deux fois en club, Mancini pensait pouvoir gérer et relancer Super Mario. Mais un match joué hors de forme en septembre face à la Pologne a suffi à exaspérer le public italien, qui ne pardonne pas grand-chose à l'ancien Milanais, et la suite, à Nice puis à l'OM, n'a pas convaincu le sélectionneur.

Quagliarella rajeunit

"C'est uniquement de sa faute si je ne l'ai pas convoqué. Je lui ai expliqué qu'il devait encore s'améliorer. Mais il se contente de jouer à un niveau moyen, alors que s'il jouait sur sa valeur, il serait inarrêtable, il marquerait trois ou quatre buts par match", a déclaré Mancini. "Il a 12 mois pour retrouver le groupe, ça ne dépend que de lui", a ajouté le sélectionneur.

Italia, Nazionale, Roberto Mancini e Mario Balotelli (Getty Images)Getty Images

En attendant "Balo" et en attendant l'Euro, l'Italie doit donc trouver autre chose. Alors Mancini essaie. Depuis son arrivée, il a ainsi déjà aligné en pointe Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Zaza (Torino), Immobile (Lazio), Lasagna (Udinese), Quagliarella (Sampdoria) et Pavoletti (Cagliari).

Le très jeune Kean (19 ans) a lui été lancé sur le côté. Il y a marqué deux buts en trois matches, ce qui en fait le plus efficace des attaquants testés, à égalité avec Quagliarella qui, à 36 ans, n'incarne pas précisément l'avenir. Mancini n'était d'ailleurs initialement pas très chaud pour l'appeler mais la remarquable saison du buteur de la Sampdoria Gênes, "capocannoniere" de Serie A avec 26 buts, a agi comme une évidence.

Raisonner par l'absurde

Plus de huit ans après sa précédente sélection, Quagliarella a donc fait son retour cette année sous le maillot azzurro et a marqué, un doublé sur penalty face au faible Liechtenstein (6-0). Immobile ne parvenant pas à passer le cap en sélection, Belotti revenant tout juste à un bon niveau, Pavoletti étant sans expérience internationale et Kean pas tout à fait à 100% physiquement, Quagliarella pourrait de nouveau être aligné samedi en Grèce.