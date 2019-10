Pas de risque pris avec Kylian Mbappé. Absent sur blessure lors du dernier match du PSG, samedi dernier face à Angers (4-0), et arrivé incertain lundi à Clairefontaine, l'attaquant de 20 ans a été remis à la disposition de son club par la FFF mardi soir. Touché à la cuisse gauche, il est ainsi forfait pour les deux matches qualificatif à l'Euro 2020 de l'équipe de France, contre l'Islande (vendredi) et la Turquie (lundi). Alassane Pléa a été appelé pour le remplacer.

Didier Deschamps a pris la décision de congédier l'ex-Monégasque "après s'être entretenu avec le joueur qui suivait un protocole de reprise depuis lundi et Franck Le Gall, le médecin de l'équipe de France", précise la fédération. Mbappé continue donc son début de saison en pointillé. A cause de ce problème récurrent à la cuisse gauche, il n'a participé qu'à quatre des neuf premières journées de Ligue 1, inscrivant un but.

Pour le PSG, c'est une nouvelle paradoxale : l'absence de guérison totale de Mbappé est confirmée, mais le risque de rechute en match international est écarté. La prochaine rencontre des hommes de Thomas Tuchel, est pour dans dix jours (déplacement à Nice le 18 octobre, en championnat).

Pléa repointe le bout de son nez

Concernant le groupe France, c'est un troisième changement par rapport à la liste initiale de Didier Deschamps, dans un troisième secteur différent, après les remplacements d'Hugo Lloris par Mike Maignan, samedi, et de Léo Dubois par Djibril Sidibé, lundi. Lui aussi incertain en début de semaine - et contraint de s'entraîner en marge du groupe, comme Mbappé -, Lucas Hernandez s'est en revanche montré rassurant mardi, quant à ses chances de débuter vendredi en Islande.

Alassane Pléa, qui devrait arriver mercredi à Clairefontaine, pourrait de son côté avoir l'opportunité d'honorer une deuxième sélection en Bleus. L'attaquant de 26 ans, ancien joueur de Nice, brille en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach (4 buts en 7 matches, après en avoir inscrit 12 en 34 rencontre lors de l'opus précédent). Sa première cape date de novembre 2018, à l'occasion d'un match amical face à l'Uruguay. Presque un an après, le revoilà dans le train bleu.