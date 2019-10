Les Pays-Bas font un nouveau pas vers l'Euro en battant la Biélorussie

L'Euro se rapproche pour les Pays-Bas. Grâce à leur cinquième victoire en six matches de qualifications- le quatrième succès de suite pour les Oranje -les hommes de Ronald Koeman ont pris provisoirement la tête du groupe C, avec 15 points, trois unités devant l'Allemagne, qui se déplace dimanche soir (20h45) en Estonie.

Privés de Memphis Depay, auteur d'un doublé à domicile face à l'Irlande du Nord quelques jours plus tôt, les Bataves ont dû batailler pour l'emporter, malgré un doublé de Georginio Wijnaldum (32e, 41e), dont une frappe sublime, lors des 45 premières minutes. Le joueur de Liverpool compte désormais 5 buts en 6 matches de qualification.

Déjà en difficulté face à l'Irlande du nord vendredi (menés 1 à 0 jusqu'à la 80e minute, ils se sont finalement imposés 3-1), les Pays-Bas ont à nouveau été bousculés à Minsk. La faute à l'attentisme de la défense au retour des vestiaires sur un centre de Denis Polyakov. Stanislav Dragun en a profité pour passer derrière Virgil Van Dijk et battre Casper Cillessen de la tête (1-2, 54e).

De quoi faire grincer des dents Koeman à la fin du match. Le sélectionneur a critiqué le manque d'implication de certains joueurs sur l'action, dont Frenkie de Jong et Daley Blind. "On peut prendre des buts, mais pas comme ça", a-t-il insisté. Si les Pays-Bas se sont procurés plusieurs occasions de tuer le match ensuite, le score n'a plus bougé, et l'essentiel était là : les Néerlandais ont presque assuré leur qualification. Ils n'auront besoin que d'un nul le 16 novembre prochain en Irlande du Nord pour valider leur billet pour l'Euro 2020.