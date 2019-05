Presnel Kimpembe n’est pas dans la forme de sa vie. Le défenseur central du PSG, auteur de deux buts contre son camp fin avril, dont un lors de la finale de la Coupe de France perdue par Paris face à Rennes aux tirs au but, a peut-être une explication. L’international français (8 sélections) souffrirait d’une pubalgie. Et selon RMC Sport, il a décidé de se faire opérer pour repartir du bon pied la saison prochaine, ciblant un retour en août.

Suspendu, Kimpembe a raté le match de la 37e journée de Ligue 1 entre le PSG et Dijon, samedi au Parc (4-0). Il devrait ainsi également manquer l’ultime rencontre, sans enjeu, de la saison parisienne. L'absence de l'un des champions du monde 2018, si elle est confirmée, va surtout libérer une place dans le groupe de l'équipe de France. Les Bleus disputeront trois matches en juin. Un amical face à la Bolivie, le 2 à Nantes, et deux rencontres dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, le 8 en Turquie et le 11 en Andorre.

La chance de Lenglet ?

Ce pourrait notamment représenter une opportunité pour Clément Lenglet, dont la première saison au FC Barcelone est assez convaincante. L'ex-Nancéen, âgé de 23 ans, "fait partie des défenseurs centraux français qui ont un très bon niveau" selon Didier Deschamps, qui s’était exprimé à son sujet lors du dernier rassemblement des Bleus, en mars. Le sélectionneur tricolore avait alors ajouté que Lenglet, qui ne compte aucune cape en A, "n’a(vait) pas d’expérience internationale." Il va peut-être avoir l’occasion de lui en offrir une.