FRANCE - LIECHTENSTEIN (2-0). 9e : ET DE DEUX POUR LA FRANCE ! Superbe construction de la part des Français et ça va trop vite pour le Liechtenstein. Altruiste, Gouiri rend la monnaie de sa pièce à Ikoné, qui n'a plus qu'à pousser le ballon.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (1-0). 9e : les Bleuets sont en train de se rendre la tâche facile.

Qualifications Euro CR7 et ses coéquipiers renoncent à leur prime pour soutenir le foot amateur portugais 13/04/2020 À 09:40

FRANCE - LIECHTENSTEIN (1-0). 7e : et de un pour la France ! C'est Gouiri qui ouvre le score. Décalé par Ikoné, il arme du droit et son tir est légèrement effleuré par un défenseur adverse. Pas suffisamment pour empêcher le but.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0). 6e : premier corner pour la France, après une nouvelle percée de Kolo Muani. Il est joué rapidement et le danger finit par être écarté.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0). 5e : oh le contrôle qui échappe à Guendouzi dans la surface, en relais avec Aït-Nouri.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0). 4e : c'est au-dessus pour Gouiri ! Les Bleuets sont très bien rentrés dans leur match.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0). 3e : la percée d'Ikoné ! Il décale Kolo Muani, qui ne parvient pas à conclure. Ce dernier redonne le ballon à Ikoné, qui n'arrive pas à marquer non plus. Gouiri arrive en renfort, en vain.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0). 2e : première montée de Spirig, après une perte de balle de la France. Il est stoppé.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0). 1ère : en cas de succès, les Bleuets rejoindront les Suisses en tête du classement. La victoire est impérative.

FRANCE - LIECHTENSTEIN (0-0). 1ère : c'est parti pour ce match !

Les 22 acteurs sont sur la pelouse de Strasbourg. Les hymnes retentissent.

A noter que les Bleuets sont privés d'Odsonne Edouard. L'attaquant a été testé positif au covid-19.

La France accueillera ensuite la Slovaquie, lundi prochain. Il faudra éviter les faux pas pour les hommes de Sylvain Ripoll.

Deuxième du groupe B derrière la Suisse, la France doit impérativement l'emporter face à la lanterne rouge. Les Bleuets restent sur deux victoires de rang dans cette campagne de qualification, face à Géorgie et face à l'Azerbaïdjan.

Voici le onze du Liechtenstein : Majer, Mikus, Unterrainer, Marxer, Spirig, Meier, Luchinger, Netzer, Beck, Gassner et Caglar.

On commence par la composition des Bleuets : Lafont, Dagba, Koundé, Fofana, Aït Nouri, Faivre, Guendouzi, Soumaré, Ikoné, Gouiri, Kolo Muani. Lafont toujours préféré à Meslier, gardien de Leeds, dans les cages. Melvin Bard est forfait.

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport pour suivre en direct et en intégralité le match de qualification pour l'Euro 2021 des U21 entre la France et le Liechtenstein.

Qualifications Euro Diacre annonce le report de deux matches qualificatifs pour l'Euro 2021 19/03/2020 À 13:01