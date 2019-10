Qualifications Euro

L'Angleterre ne compte pas en rester là. La Fédération anglaise (FA) a annoncé lundi soir qu'elle allait demander à l'UEFA d'enquêter sur les cris racistes dont ont été victimes certains de ses joueurs, lors de la victoire contre la Bulgarie à Sofia (0-6).

"Nous pouvons confirmer que des joueurs anglais ont été la cible de chants racistes abominables pendant le match qualificatif pour l'Euro 2020 contre la Bulgarie. C'est inacceptable à quelque niveau de compétition que ce soit", a écrit la FA dans son communiqué. "Nous allons demander à l'UEFA une enquête urgente" sur ces faits, poursuit la Fédération qui souligne être "tristement consciente que ce n'est pas la première fois que [ses] joueurs sont visés par ce type d'insultes". Lors du match au Monténégro déjà, des joueurs anglais avaient été la cible de cris de singes.

Mings et Sterling visés

Le match contre la Bulgarie a été brièvement interrompu à deux reprises par l'arbitre lors de la première période, même s'il a décidé de ne pas faire rentrer les deux équipes dans les vestiaires. Une frange du public du stade Vassil-Levski - déjà sous le coup d'un huis clos partiel après des incidents similaires en juin lors d'un match contre le Kosovo -, s'en est pris verbalement à plusieurs joueurs noirs de l'équipe d'Angleterre : le défenseur Tyrone Mings (qui jouait par ailleurs son premier match avec l'Angleterre), et les attaquants Marcus Rashford et Raheem Sterling.

Conformément au protocole UEFA, l'arbitre a d'abord fait faire une annonce par le speaker du stade demandant aux supporters responsables de cesser à la demi-heure de jeu. Puis, juste à la fin du temps réglementaire de la première période il a eu une longue discussion avec les officiels, les équipes anglaise et bulgare, et a finalement décidé de faire jouer six minutes de temps additionnels jusqu'à la pause. L'Angleterre s'est vengée sur le terrain, en s'imposant 6-0. Sterling, l'un des joueurs les plus visés, a marqué deux fois.